رسمياً.. ليفربول يلحق بالسيتي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

لحق ليفربول، بثنائي البريميرليج، مانشستر سيتي وآرسنال، في خوض منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، وذلك بعد خسارة توتنهام، مبارتيه الماضيتين.

وحقق فريق تشيلسي فوزًا هامًا أمام نظيره توتنهام في مباراة مؤجلة من الجولة 26 بالدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين، ثم فاز ليفربول أمس الأحد على توتنهام برباعية.

رسمياً.. ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025

وبهذا الفوز، ابتعد توتنهام كثيرًا عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ليضمن ليفربول الذهاب إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في مسابقة الدوري هذا الموسم برصيد 78 نقطة، مع تبقي جولتين له فقط.

وعلى الجانب الآخر، فإن توتنهام يحتل المركز الخامس برصيد 60 نقطة، مع تبقي 3 مباريات كاملة له، مما يعني استحالة وصوله إلى رصيد ليفربول، نظرًا لاتساع الفارق بينهما إلى 18 نقطة كاملة.

ولا سبيل أمام توتنهام سوى محاولة إقصاء أستون فيلا من مركزه الرابع خلال الوقت الحالي، لضمان التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.