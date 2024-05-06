إليك أبرز المعلومات عن قرية هاسيندا باي

تعد قرية هاسيندا باي واحدة من أهم القرى السياحية التي قامت بطرحها شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، حيث أن المشروع يتمتع بكافة وسائل الراحة والرفاهية التي تضمن للعميل الشعور بالراحة في كل دقيقة، فإذا كنت تخطط لامتلاك وحدة صيفية جديدة في الساحل الشمالي يمكنك أن تطلع على التفاصيل التي يتضمنها موضوعنا لليوم .. تابع القراءة.

هاسيندا باي

تتمتع قرية هاسيندا بمجموعة متكاملة من المرافق الخدمية التي تمثل أولوية للعملاء، بدءاً من المرافق اليومية الأساسية إلى المرافق الترفيهية التي تضفي أقصى درجات المتعة والاستجمام على العطلات، ومن أبرز هذه المرافق والمميزات الخاصة ما يلي:

● المساحات الخضراء: مساحة خضراء: تنتشر بالقرية مساحات خضراء واسعة، بما في ذلك مسارات المشي ومسارات الدراجات الهوائية ومناطق جلوس للاستجمام والاسترخاء.

المساحات الخضراء: تنتشر بالقرية مساحات خضراء واسعة، بما في ذلك ممرات المشي ومسارات الدراجات ومناطق جلوس للاستجمام والاسترخاء.

● حمامات سباحة: تحتوي القرية على أحواض سباحة بأحجام وأشكال مختلفة، وأحواض سباحة مكشوفة ومغطاة.

أحواض سباحة مكشوفة ومغطاة

● ملعب الغولف: تضم القرية أيضاً ملعب غولف من 18 حفرة بطول 673 متر.

● نوادي وملاعب: يوجد بالقرية أيضاً نادي رياضي واجتماعي وصحي مع صالة رياضية وسبا وجاكوزي.

يوجد أيضاً ملاعب لكرة القدم والتنس وتنس الطاولة وغرفة بلياردو مع مجموعة متنوعة من الألعاب.

● مراكز التسوق: تفي بمجموعة متنوعة من الاحتياجات المتعلقة بالبضائع والسلع الاستهلاكية، بدءاً من الأساسيات مثل التسوق وحتى الترفيه.

● تتوفر بعض العلامات التجارية العالمية والمحلية المعروفة.

● الخدمات الطبية: بالإضافة إلى ما سبق، يوجد مستشفى خاص مجهز تجهيزاً جيداً في هايسندا.

● صيدلية تعمل على مدار 24 ساعة.

وبعدما تعرفنا على أبرز المرافق الخدمية المتوفرة بقرية هاسيندا باي، حان الوقت لنطلعكم على الموقع الجغرافي للمشروع. يمكنك الاطلاع من هنا على وحدات وأسعار قرية هاسيندا باي الساحل الشمالي.

موقع هاسيندا باى

المشروع الأكثر تميزًا من ضمن مشروعات شركة بالم هيلز، هاسيندا الساحل الشمالي، اختار المشروع موقعًا مثاليًا لقربه من الطرق الرئيسية والمواقع الرئيسية، مما يسهل الوصول منه وإليه، ويسهل الوصول إلى المواقع الرئيسية:

● أقل من 25 دقيقة من مدينة العلمين الجديدة.

● 265 كم من القاهرة.

● 15 دقيقة من مطار العلمين الدولي.

● كما يمكن الوصول إلى أهم المشروعات في بالم هيلز الساحل الشمالي في وقت مثالي:

● دقائق من هاسيندا ويست.

● 23 دقيقة فقط من هاسيندا وايت.

وبالتعرف على أهم المعلومات حول قرية هاسيندا باي الساحل الشمالي، بهذا نكون قد وصلنا لختام موضوعنا اليوم وتعرفنا على قريه هاسيندا الساحل الشمالى موضحين أهم التفاصيل المتعلقة بها، لكن يجب التأكيد على أن الأسعار الموضحة لدينا تتغير دائمًا وفقًا لتغيرات السوق العقاري ورؤية الشركة المالكة للمشروع أما إذا كنت ترغب في التعرف على المزيد من المعلومات حول هذا المشروع أو التواصل مع Nawy.