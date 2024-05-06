محمد صلاح: جوميز يتحمل مسؤولية هزيمة الزمالك أمام سموحة

أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يتحمل مسؤولية الخسارة أمام فريق سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك سبب الخسارة من سموحة بسبب التشكيل الخاطئ الذي بدأ به مباراة الفريق السكندري ".

وتابع صلاح: " من الصعب الحُكم على ياسر حمد أمام سموحة في مباراة الفريقين اليوم وعلى الرغم من ذلك قدم مباراة جيدة ".

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على الزمالك بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ونجح فريق سموحة فى التقدم بهدف.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة للنقطة 31 فى المركز السادس، بعدما لعب 20 مباراة حقق 8 انتصارات و7 تعادلات وخسر 5 مرات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكهم 17.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 24 فى المركز الثانى عشر، بعدما لعب 15 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 15.