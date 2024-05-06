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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو ينتقد ثنائي الزمالك أمام سموحة

ميدو
ميدو

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو مستوى الثنائي سيف فاروق جعفر والفلسطيني ياسر حمد لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

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سيف فاروق جعفر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك بعد عودته

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر، في حين رفع سموحة رصيده إلى 31 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه"الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "هناك بعض اللاعبين في الزمالك كانوا بعيد عن المشاركة منذ فترة وعندما تم منحهم الفرصة لم يظهروا بشكل جيد".

وأضاف: "سيف فاروق جعفر ظهر بشكل سئ للغاية في مباراة سموحة، واللاعب لم يظهر أي مردود يدل على رغبته في إفادة الزمالك".

وتابع: "لو كنت مكانه لسجدت لله شكر بعد عودتي لنادي الزمالك مرة أخرى".

وأتم: "لا أعرف ماذا يريد زياد كمال، كان عليه أن يظهر بشكل جيد من أجل الظهور وإثبات نفسه داخل الزمالك وأمام الجماهير، ولكن ما قدمه كان صعبًا للغاية".

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