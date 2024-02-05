سيف فاروق جعفر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك بعد عودته

وجه سيف فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك المنضم حديثًا لصفوف الفارس الأبيض، قادمًا من فريق بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر لاعب الزمالك عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي نص رسالة موجهة الى جماهير الفارس الابيض قائلًا: "جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان اتشرف بوجودي مجددًا بينكم وفي بيتي الأوحد نادي الزمالك - صاحب الفضل عليّ بعد الله عَزَّ وَجَلَّ. أقدر جدًا لحظات الغضب بسبب خروجي الذي لم يكن لي إرادة به مطلقًا، رغم تمسكي بالبقاء لآخر لحظه لدعم فريقي، لكن قدر الله وما شاء فعل، لم أتردد لحظة في العودة لقلعتنا البيضاء فور إتاحة الفرصة. أنا مشجع مثلكم للكيان الأبيض وأتمنى من الجميع تفهم موقفي و قبول آسفي وإعتذاري. لاستكمال المسيره التي بدأتها طفلاً بتيشيرت الأبيض والخطين الحمر وإلى بطولات وألقاب جديدة نحصدها معًا. عاش الزمالك.. عاشت الجماهير العظيمة”.

وشهد الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية الحصول على توقيع عدد من اللاعبين، على رأسهم عبدالله السعيد، وسيف جعفر، والأوغندى موتيابا، وزياد زكريا.