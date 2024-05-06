الحبوب الكاملة مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. طبيبة توضح

يشير الأطباء إلى أن منتجات الحبوب الكاملة تساعد مرضى ارتفاع ضغط الدم على الشعور بالتحسن في الحرارة.

قالت أخصائية التغذية التركية، عائشة جول جوفين، إن طقس الصيف الحار والخانق غير مريح للجميع، ولكن بشكل خاص لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

والطقس الحار له تأثير سلبي بشكل خاص على مرضى القلب ومرضى ارتفاع ضغط الدم، ويجب على المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن يكونوا حذرين للغاية ومهتمين بصحتهم في أشهر الصيف.

وأكدت الطبيبة أن النظام الغذائي له تأثير ملحوظ على جسم المصابين بارتفاع ضغط الدم في الصيف، من الأفضل لهم تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة - اللحوم الدهنية وجلد الدجاج والآيس كريم والقشدة والزبدة وزيت جوز الهند.

وتقول الخبيرة إنه حتى الأطعمة التي تحتوي على أنواع صحية من الدهون (مثل الأسماك أو زيت الزيتون أو المكسرات) يجب تناولها باعتدال بشكل صارم.

بدوره أشارت الدكتورة جوفين إلى أن بعض الأطعمة قد تكون مفيدة لخفض ضغط الدم في الحرارة.

وقالت إن الخضار والفواكه والبقوليات والحنطة السوداء والشعير ومنتجات الحبوب الكاملة وخبز الحبوب الكاملة والشوفان والأرز البني تعمل على استقرار ضغط الدم بشكل فعال.

المقصود بارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويُطلَق عليها أيضًا فرط ضغط الدم. في حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار. ويجعل هذا القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

يُقاس ضغط الدم بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبقي). تُوصَف الحالة عمومًا بأنها ارتفاع في ضغط الدم عندما تكون قراءة ضغط الدم 80/130 ملم زئبقي أو أعلى.

تقسم الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية ضغط الدم إلى أربع فئات عامة. ويصنّف ضغط الدم المثالي بأنه ضغط الدم الطبيعي.

في حال لم يُعالَج ارتفاع ضغط الدم، فإنه يزيد من احتمال التعرّض للإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية ومشكلات صحية خطيرة أخرى لذلك من الضروري قياس ضغط الدم مرة على الأقل كل عامين بدءًا من عمر 18 عامًا وقد يتطلب بعض الأشخاص قياس ضغط دمهم بوتيرة أكبر.

يمكن أن يساعد اتباع عادات نمط الحياة الصحية مثل الامتناع عن التدخين وممارسة الرياضة وتناول طعام صحي في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه ولكن بعض الأشخاص يحتاجون إلى استخدام أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.