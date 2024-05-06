حزب الله ينشر حصاد عملياته ليوم الأحد ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهداف عدة مناطق ومواقع لجيش العدو الإسرائيلي، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، ليوم الأحد.

وقال حزب الله في بيان له: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 05-05-2024، وفقًا للآتي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:10 استهداف مستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق، كردٍّ على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين.

2- الساعة 15:30 استهداف مرابض مدفعيّة العدو وانتشارًا لجنوده وآلياته في ‏الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ما أدى إلى أصابتها واندلاع النيران فيها، وذلك كردٍّ على الجريمة ‏المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين.

3- الساعة 18:15 استهداف موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية وإصابته ‏إصابة مباشرة.

4- ‏استهداف مستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية، كردٍّ على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استشهاد المدنيين في بلدة ميس الجبل.

5- ‏استهداف مستوطنة كفرجلعادي بالأسلحة الصاروخية، كردٍّ على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استشهاد المدنيين في بلدة ميس الجبل.

6- ‏استهداف مستوطنة مرغليوت بالأسلحة الصاروخية، كردٍّ على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استشهاد المدنيين في بلدة ميس الجبل.

-القطاع الغربي:

1- الساعة 15:20 استهداف التجهيزات التجسّسية في موقع راميا ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- استهداف مبنى في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته ‏إصابة مباشرة، كردٍّ على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين.

3- استهداف مبنى في مستوطنة شتولا بالأسلحة المناسبة وإصابته ‏إصابة مباشرة، كردٍّ على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين.

4- الساعة 18:00 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.