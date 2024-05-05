عدم وضوح الرؤية علامة على بنقص فيتامين ب 12

قد تكون رؤيتك علامة تحذير عندما تصاب بنقص فيتامين ب 12، ويغذي فيتامين ب 12 جسمك بطرق مهمة، بدءًا من دعم الجهاز العصبي وحتى إنتاج خلايا الدم الحمراء.

وبالتالي، فإن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يكون خبيثًا ومع ذلك، يمكن لرؤيتك أن تخبرك بأنك تعاني من نقص فيتامين ب 12، يمكن أن يتطور نقص فيتامين ب 12 ببطء، مما يجعل الحالة "خفية".

وقد يؤدي هذا إلى ظهور الأعراض تدريجيًا وتفاقمها بمرور الوقت. ومع ذلك، يمكن أن تكون البداية سريعة نسبيًا أيضًا وفقًا للروايات، يمكن أن تساعدك عيناك على اكتشاف ما إذا كنت تفتقر إلى فيتامين أساسي، وأحد أعراض نقص فيتامين ب 12 غير واضح الرؤية.

تحدث مشاكل أو عدم وضوح الرؤية عندما يؤثر نقص فيتامين ب12 على العصب البصري.

ويحدث هذا عندما يتسبب النقص في تلف العصب البصري الذي يؤدي إلى عينيك. وتتعطل الإشارة العصبية الواصلة من العين إلى الدماغ بسبب هذا الضرر، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية.

وتسمى هذه الحالة الاعتلال العصبي البصري، والعلاج بمكملات فيتامين ب12 عادة ما يصحح الاضطراب.

على الرغم من أن عدم وضوح الرؤية قد يشير إلى نقص فيتامين ب 12، إلا أنه ليس العلامة التحذيرية الوحيدة لهذه الحالة.

يمكن أن يكون تنوع العلامات مربكًا، لكن معرفة ما الذي يجب البحث عنه يمكن أن يساعد.

تشمل القائمة الكاملة للأعراض ما يلي:

التعب الشديد

نقص الطاقة

دبابيس وإبر (تنمل)

التهاب واحمرار اللسان

قرحة الفم

ضعف العضلات

ضعف البصر

مشاكل نفسية (الاكتئاب والارتباك)

مشاكل في الذاكرة والفهم والحكم

فيتامين ب 12 (كوبالامين) دور أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيض الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية.

وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين B-12 الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما يُضاف فيتامين ب 12 إلى بعض الأغذية، كما هو الحال مع حبوب الإفطار المدعمة به، كما يتوفر كمكمِّل غذائي يؤخذ بطريق الفم، ويمكن أن يُوصف فيتامين B-12 في صورة حُقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين B-12.