التحقيق مع صاحب دراجة نارية نارية عرض حياة المواطنين للخطر

باشرت الجهات المعنية التحقيق مع متهم حرض حياته والمواطنين للخطر، عن طريق القيام بحركات استعراضية بدراجة نارية بحوزته، في شارع طرح البحر ببورسعيد.

وكانت وزارة الداخلية، قد كشفت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات إستعراضية بشارع طرح البحر ببورسعيد معرضاً حياته والمواطنين للخطر.



بالفحص تم تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها " بدون رخصة قيادة ، ورخصة التسيير منتهية".



تم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية تجاه المذكور والدراجة النارية.

وفى واقعه اخري حقيقة إلقاء مواطن زوجته من سيارة واختطاف أبنائه



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء زوجته من السيارة وخطف أنجاله بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/4/2024 حدثت مشادة كلامية بين (نجار - مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط)، وزوجته (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) لخلافات أسرية بينهما، وقيام الأول بتحرير محضر بقسم شرطة ثان دمياط ضد زوجته لعدم إهتمامها بأنجالهم وترك مسكن الزوجية.

وعقب ذلك توجه لمدرسة نجله لرؤيته وقام بإصطحابه رفقته، فحدث مشاجرة بينه وبين زوجته فقام بدفعها عنوة فلاحقته لسيارته وتمسكت بالباب الخلفى إلا أنها سقطت أرضاً، وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن إدعاء صاحبة الحساب بأنه حال استقلالها سيارة تابعة لأحد التطبيقات لتوصيلها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول- حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة حول قيمة الأجرة قام على إثرها السائق بغلق باب السيارة ومحاولة اختطافها ورفضه إنزالها من السيارة.

بالفحص تبين عدم تحرير ثمة محاضر بالواقعة، وأمكن التوصل لمالكة الحساب وبالتواصل معها أفادت بعدم صحة إدعائها وأن حقيقة الواقعة حدوث مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة حول قيمة الأجرة ولا يوجد ثمة تعدى منه وأضافت بقيامها بحذف المنشور المشار إليه، وقيامها بنشر منشور آخر يفيد بإنتهاء الخلاف، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.