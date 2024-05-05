الاعتداء على شاب مصري بالضرب والطعن في نولو بإيطاليا

اعتدى نحو عشرين شخصا، بعضهم من أصول شمال إفريقية، بشكل وحشي على شاب مصري يبلغ من العمر سبعة وعشرين عامًا ، وضربوه باللكمات والركلات والعصي.

وقام شخص مسلح بسكين بطعنه في رأسه وصدره.

وورد في الصحف الايطاليه، أن الهجوم على شاب مصري وقع في حوالي الساعة 6 صباحًا ، في طريق بيتروتشي ، على مرمى حجر من فيالي مونزا، في ميلانو، وهو حي يُعرف أيضًا باسم نو لو.

وعلي الفور وصلت الشرطة الإيطالية والإسعاف ، وتم نقل الشاب إلى مستشفى نيجاردا تحت الرمز الأحمر.

وتجري الشرطة مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين يُزعم أنهم شهدوا مكان الحادث والحصول على بعض اللقطات من كاميرات المراقبة والفيديوهات الموجودة في المنطقة ، للتعرف على مرتكبي ضرب شاب مصري ، ولا تزال الأسباب وراء الهجوم مجهول ،ولم يتم بعد توضيح الأسباب الكامنة وراء الكمين.