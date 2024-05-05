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الأحد 05 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

وفد القنطرة شرق بالإسماعيلية يزور الكنائس لتقديم التهنئة بعيد القيامة

بوابة الوفد الإلكترونية

زارت لجنة حزب الوفد بمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالقنطرة شرق؛ لتقديم التهنئة بعيد القيامة للأخوة الأقباط. 
كان في استقبال اللجنة القس نبيل لمعي عبدالله، والشيخ وحيد ناجح  شحاتة، والشيخ كمال عدلي  مسعود، وتبادل الحضور كلمات التهاني وسط فرحة الجميع بالعيد .

وأكد السيد عبد السميع، سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الإسماعيلية ورئيس  لجنة القنطرة شرق، أهمية وحدة الشعب خلف القيادة السياسية ودعم كل مؤسسات الدولة للتنمية والتعمير وحماية الوطن وتعريف الشباب أن هذه الأرض تم تحريرها بدماء زهرة شباب الوطن،  لذا يجب حمايتها والحفاظ عليها  من أجل الأجيال القادمة.

كما زارت اللجنة كنيسة مار جرجس؛ لتقديم التهنئة بعيد القيامة، وكان في استقبال الضيوف  القس شنودة، راعي الكنيسة، واتفق الحضور على ضرورة دعم الدولة والوقوف خلفها لمواجهة كل من تسول له نفسه المساس بتلك الأرض الطيبة، وأن تتكاتف كل الأيادي لحماية تراب البلد والحفاظ عليه، خاصة أن منطقه شرق القناه تشهد العديد من المشروعات التي ستخدم الاقتصاد المصري وتوفر الآلاف من فرص العمل.

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