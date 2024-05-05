عقد المراجعات النهائية المجانية في جميع المحافظات (صور)

نظمت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات المراجعات النهائية المجانية بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم المراجعات النهائية للصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي بداية من شهر مايو الجاري.

ويتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل متواصل تنظيم المراجعات النهائية وإقبال الطلاب عليها بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير جميع السبل للطلاب وتهيئة البيئة المناسبة للمشاركة في هذه المراجعات النهائية لتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكل مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

تفاصيل المراجعات النهائية المجانية

المراجعات النهائية

وذكر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس هذه المراجعات، بحد أقصى ثلاثة مقار في كل إدارة تعليمية.

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيام موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية.

ولفت متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة التي انطلقت منذ بداية شهر مايو الجاري تأتي في إطار حزمة من الخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لتحقيق أفضل تحصيل دراسي للطلاب ومن بينها طرح مواد تعليمية وتدريبية مجاناً لمختلف المراحل الدراسية على موقع الوزارة.

وأشار متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تنظيم مجموعات الدعم المدرسية على مدار العام الدراسي بمختلف محافظات الجمهورية.

ونبه متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم مراجعات ليلة الامتحان لمختلف المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي عبر برنامج "مصر تستطيع" على قناة "دي إم سي"، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين المتميزين والأكثر كفاءة لتقديم محتوى المناهج التعليمية بشكل أكثر تميزا من خلال مجموعة قنوات مدرستنا.