"محلية النواب" توصي بإخراج الحيز العمراني المستحدث لقرى محافظة الشرقية

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، بتغطية الترع والمصارف التي تقع داخل الكتلة السكنية بالقرى والتوابع، وإخراج الحيز العمراني المستحدث لقرى محافظة الشرقية.

جاء ذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تغطية الترع والمصارف التي تقع داخل الكتل السكنية بالقرى والتوابع؛ لما تسببه من حوادث غرق لكثير من الأطفال في تلك القري .

وأوصت اللجنة وزارة الري ومحافظة الشرقية بالنظر في تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية؛ حرصا على سلامة الأطفال، وأهالي القرى.

وطالب" سويلم" بسرعة إخراج التحديث الجديد للحيز العمراني لقرى محافظة الشرقية، مشيراً إلى أن اللجنة أوصت بسرعة إخراج التحديث الجديد للحيز العمراني لقرى محافظة الشرقية.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أوصت في اجتماع سابق، بحل مشكلة المصارف غير المغطاة في مختلف المحافظات، نظرا لخطورة ذلك، وطالب أعضاء اللجنة بحصر جميع المصارف غير المغطاة على مستوى الجمهورية، ووضع خطة لتغطيتها، واستغلال المساحات المغطاة.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ينص على إلزام ملاك الأراضى أو حائزيها المنتفعين بالمساقي.