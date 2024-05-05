شيرين عبد الوهاب: حسيت إني صوت الكويت وسعيدة بنجاح الحفل

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على كشف رأيها في حفل الكويت الذي أحيته منذ أيام قليلة والذي حقق نجاحا كبيرا.

وقالت شيرين عبد الوهاب: “أنا لما بغنى في أي بلد بحس إني صوت البلد اللي بغنيلها، وده شرف كبير لو تسمحلي الناس أنا اديه لنفسي”.

وأضافت: في أغاني معمولة لكن شركة روتانا المفروض اللي تنزلها ومش عارفه هتنزلها ولا ومعرفش موقفين الدنيا ليه، وكمان في 3 أغاني تانيين جاهزين.

وكانت دخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى نوبة بكاء هيسترية ، وذلك خلال حفلها فى دولة الكويت ، والذى أقيم خلال الساعات الماضية .

ولم تسطيع الفنانة شيرين عبد الوهاب ان تتمالك دموعها اثناء آدائها أغنية “ كدا يا قلبي ” ، وهو ما جعل الجمهور قائلًا: “دموعك غالية”.

وكانت تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب، مؤخرًا تريند موقع التدوينات «إكس»، وذلك بعد انتشار أنباء حول عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للخبر بشكل واسع.

وكانت طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب منذ أيام أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم «الدهب»، عبر موقع «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة ونالت اشادات الجمهور.

تفاصيل أغنية “دهب”

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وتعد هذه الأغنية هي الأولى لشيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا بعد الصلح بينهما وعودة التعاون بينهما مجددا من خلال إنتاج بعض الأغنيات المنفردة.

وكانت أعلنت النيابة الكلية في مدينة 6 أكتوبر، إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة الجنح بعد اتهامها، وذلك بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.

وحددت المحكمة أولى جلسات محاكمة النجمة شيرين عبد الوهاب في 3 فبراير المقبل.

ووفقًا لأوراق الدعوى التي تقدم بها محامي المنتج صبحي جمال، اتهمت المطربة شيرين عبدالوهاب بتجاوز الحدود وسب وقذف المنتج خلال مؤتمر صحفي، وتم تقديم الدعوى برقم 2070 لسنة 2023 من قبل محامي المنتج ضد شيرين عبدالوهاب.

من ناحية أخري، كشف الشاعر تامر حسين عن تعاونه مع النجمة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة المقبلة.

حيث نشر الشاعر تامر حسين صورة على فيس بوك تجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب والملحن عزيز الشافعي، والملحن مدين، والموزع توما، وعلق قائلاً: "قريباً شيرين عبد الوهاب 2024".

وكانت تألقت النجمة شيرين عبد الوهاب حفل رأس السنة في دبي، وظهرت شيرين عبد الوهاب فى الحفل بخسارة ملحوظة في الوزن وبمعنويات مرتفعة، مرتدية فستانا من اللون الأزرق، ونالت اعجاب جمهورها بشكل كبير.