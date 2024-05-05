التشكيل الرسمي لقمة روما ويوفنتوس بالدوري الإيطالي

أعلن الجهاز الفني لكل من روما ويوفنتوس التشكيل الأساسي لهما استعدادا للقمة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأوليمبيكو ضمن لقاءات الأسبوع الـ35 من عمر الدورى الإيطالي.

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ويبدأ الذئاب المباراة بتشكيل مكون من..

سفيلار، كريستنسن، لورينتي، نديكا، أنخلينو، كريستانتي، باريديس، بيليجريني، ديبالا، بالدانزي، لوكاكو.

في المقابل يلعب يوفنتوس بالتشكيل كالآتي:

تشيزني، جاتي، بريمر، دانيلو، وياه، ماكيني، لوكاتيلي، رابيو، كامبياسو، فلاهوفيتش، كييزا.



ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة، فيما يقع روما بالمركز الخامس برصيد 59 نقطة