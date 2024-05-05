بنك مصر يشارك الأطفال احتفالهم بيوم اليتيم فى 15 محافظة

احتفل بنك مصر ومؤسسته لتنمية المجتمع مؤخرًا بيوم اليتيم، وذلك بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى؛ حيث تم تنظيم الاحتفال فى خمس عشرة محافظة مصرية فى مختلف مناطق الجمهورية.

قال بنك مصر إن الاحتفال تم على مستوى محافظة القاهرة بحفل يوم اليتيم بمتحف الطفل للحضارة والإبداع لحوالى 500 طفل من الأطفال الأيتام، وقد شارك العديد من السادة العاملين بالبنك وأسرهم الأطفال بهذا الاحتفال وقضاء اليوم معهم، واستمتع الأطفال بممارسة الألعاب والأنشطة المتنوعة وكذلك مشاهدة الفقرات الترفيهية والفنية المختلفة.

وحرص الموظفون على تقديم مجموعة من الهدايا العينية للأطفال، كما تم تنظيم احتفالات مماثلة فى أربع عشرة محافظة أخرى، وذلك بمشاركة موظفى بنك مصر وأسرهم، وقد بلغ إجمالى عدد الاطفال المحتفى بهم فى كافة المحافظات حوالى 3000 طفل.

ويقوم بنك مصر بالمشاركة فى العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح فى عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعى والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر استحقاقا وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية، ونتيجة لجهود البنك المتميزة فى مجال المسؤولية المجتمعية فقد حاز البنك مؤخرًا على عدة جوائز عالمية فى هذا المجال، ويعمل بنك مصر جاهدا على تقديم نموذج إيجابى يحتذى به فى المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس على التنمية المستدامة للمجتمع ككل.