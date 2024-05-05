إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق شبرا بنها الحر

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا بنها الحر، بمحافظة القليوبية، علي الفور تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة “ميكروباص” على طريق شبرا بنها الحر اتجاه محافظة القاهرة، بمنطقة مشتهر فسي مدينة طوخ، ووجود عدد من المصابين، وحدوث شلل مروري على الطريق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق؛ لتسيير حركة المرور أمام المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.