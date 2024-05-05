خاص للوفد.. الشاب منقذ سيدة البلكونة: “فتحت إيديا ووقعت عليا من الدور الرابع”

أوضح ممدوح إسماعيل، الشاب الذي أنقذ سيدة الشرقية بعدما ألقت بنفسها من الدور الرابع؛ التفاصيل الكاملة للواقعة والإصابات التي تعرض لها في سبيل إنقاذ السيدة وعدم خوفه من الموت وعدم تردده للحظة لإنقاذها.

قال ممدوح إسماعيل في حوار خاص لـ "الوفد".. "أنا شغال صنايعي فراخ في محل دواجن في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية وبعد ما بخلص الشغل بتاعي آخر النهار بتأجر تروسيكل وأوزع بضاعة على محلات السوبر ماركت علشان أزود دخلي، في اليوم اللي حصلت فيه الواقعة دخلت سوبر ماركت جمب الواقعة وقعدت حوالي ربع ساعة وانا خارج سمعت صوت عالي والناس بتزعق والستات بتصوت بصيت لفوق لقيت الست واقفة على المنشور قولت لازما اتصرف علشان لو وقعت ممكن تموت فيها".

جانب من الواقعة

ممدوح: السيدة خبطت دماغها في الحيطة 4 مرات قبل ما توقع

وأضاف الشاب منقذ سيدة البلكونة قائلًا.. "لقيت شاب بيقول حد يجيب أي حاجة نلحقها فجريت عليه وفضلت أقول حد يجيب مفرش عربية الموضوع كان بسرعة والناس كلها مذهولة من المنظر وطبعًا في اللحظات دي كانت واقفة على منشر الغسيل بعد كده خبطت دماغها في الحيطة 4 خبطات وهي واقفة على المنشر فوقعت بجمبها على المنشر ولسه المنشر والحبال كانوا ماسكينها وبدأ المنشر ينهار" .

جانب من الواقعة

وأكمل ممدوح إسماعيل حديثه قائلًا.. "فضلت أقول حد يجيب مفرش عربية بس لحظات بسيطة والمنشر انهار خالص وهي بتوقع انا اتقدمت بتلقائية وكنت فاتح ايديه علشان القفها وقولت تيجي زي ما تيجي هلشان متوقعش على الأرض ووقعت عليا والمنشر نازل وقع معاه قالب كبير وجه في مجدي زكريا اللي كان واقف ورايا".

تهشم عام في الركبة وكسر بطول القصبة

وأشار إسماعيل في حديثة لـ “الوفد” إلى الإصابات التي تعرض لها قائلًا.. "الست بعد ما وقعت قامت عادي على رجلها وانا اتصابت بكدمات في ضلوعي دا غير تهشم عام في الركبة اليمين وكسر مضاعف بطول القصبة اليمين وخضعت لـ 3 عمليات في مستشفى الجامعة في الزقازيق وركبت جهاز في رجلي والمفروض أشيل الجهاز دا بعد 6 أشهر".

ممدوح إسماعيل بعد الواقعة

وطلب ممدوح من الجميع أن يدعو له بالشفاء ليعود إلى حياته الطبيعية بعدما أنقذ يبدة من الموت المحقق كما توجه بالشكر لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان وأعضاء حقوق الإنسان الذين ساندوه بالدعم المعنوي كما شكر كل من دعى له بظهر الغيب.