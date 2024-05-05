عاجل
جيش الاحتلال يهاجم مجمع للأونروا ويزعم وجود مركز قيادة لحماس داخله إسرائيل تعلن مقتل جندي من لواء نحال على حدود قطاع غزة
الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

د. النجار:  مؤتمر واعظات الأوقاف يؤكد ريادة مصر في مجال الدعوة الإسلامية

بوابة الوفد الإلكترونية

خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لواعظات الأوقاف مساء اليوم الأحد، هنأ أ.د/ عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على نجاح هذا المؤتمر نجاحًا باهرًا.

وأكد النجار أن هذا المؤتمر سيكون علامة فارقة في تاريخ الدعوة الإسلامية وتاريخ وزارة الأوقاف المصرية، فهو أول مؤتمر يعقد للداعيات، ويعتبر من المؤتمرات الفارقة لأنه غير مسبوق بهذا الشكل وهذا التنوع الذي رأيناه، ويجب أن يسجل في صحائف من نور وأن يظل علامة فارقة في تاريخ الدعوة الإسلامية في مصر، فهو يؤكد على ريادة مصر في مجال الدعوة الإسلامية وفي مجال المحافظة على مبادئ الإسلام ودعوته وقيمه.

وقدم الشكر لوزير الأوقاف على كل ما قدمه من أجل إنجاح هذا المؤتمر.

txt

وزير الأوقاف يكرم العلماء والمفكرين المشاركين في مؤتمر الواعظات (صور)

txt

الدكتور مصطفى الفقي: وزير الأوقاف أحدث حركة تجديد رائدة في الوزارة

مواد متعلقة

جميع عمليات تسريح العمال في شركات التكنولوجيا الكبرى عام 2023

الحوار الوطنى يرسم «خارطة طريق» الإصلاح السياسى فى مصر

عيد الشرطة ٧٢.. العيون الساهرة فى الدراما والسينما

حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق فى حوار مع «الوفد»: إسرائيل تريد «ابتلاع» العالم العربى

تفاصيل افتتاح الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

بالألم المكتوم والقلوب الصابرة يواجهن السرطان

الأكسجين... ثورة طبية أفسدتها السوشيال ميديا!!
الجريدة الورقية