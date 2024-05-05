د. النجار:  مؤتمر واعظات الأوقاف يؤكد ريادة مصر في مجال الدعوة الإسلامية

خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لواعظات الأوقاف مساء اليوم الأحد، هنأ أ.د/ عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على نجاح هذا المؤتمر نجاحًا باهرًا.

وأكد النجار أن هذا المؤتمر سيكون علامة فارقة في تاريخ الدعوة الإسلامية وتاريخ وزارة الأوقاف المصرية، فهو أول مؤتمر يعقد للداعيات، ويعتبر من المؤتمرات الفارقة لأنه غير مسبوق بهذا الشكل وهذا التنوع الذي رأيناه، ويجب أن يسجل في صحائف من نور وأن يظل علامة فارقة في تاريخ الدعوة الإسلامية في مصر، فهو يؤكد على ريادة مصر في مجال الدعوة الإسلامية وفي مجال المحافظة على مبادئ الإسلام ودعوته وقيمه.

وقدم الشكر لوزير الأوقاف على كل ما قدمه من أجل إنجاح هذا المؤتمر.