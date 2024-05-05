وزير الأوقاف يكرم العلماء والمفكرين المشاركين في مؤتمر الواعظات (صور)
كرَّم أ.د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العلماء والمفكرين المشاركين في مؤتمر الواعظات الأول الذي عُقد صباح اليوم الأحد بأكاديمية الأوقاف الدولية تحت عنوان : (تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع)، والمكرمون هم:
أولًا : العلماء والمفكرون المشاركون في المؤتمر
1- المفكر السياسي الكبير أ.د/ مصطفى الفقي .
2- أ.د/ عبد الله النجار - عضو مجمع البحوث الإسلامية .
3- الشيخ/ خالد الجندي - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
4- أ.د/ عثمان أحمد عثمان - وكيل المعهد العالي للدراسات الإسلامية.
5- أ.د/ محمد أبو زيد الأمير - نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري السابق.
6- د/ رمضان عبد الرازق - عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.
ثانيًا: الواعظات والقيادات النسائية الحاصلات على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى:
1. د/ مها عقل - رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.
2. د/ جُنية محمود محمد عبد الرحمن - رئيس الإدارة المركزية لشئون الرعاية الطبية بمستشفى الدعاة (سابقًا).
3. الواعظة/ يمنى أبو النصر، وتسلمتها نيابة عنها د. هدى حميد.
4. الواعظة/ وفاء عبد السلام.