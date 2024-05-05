الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الأوقاف يكرم العلماء والمفكرين المشاركين في مؤتمر الواعظات (صور)

مؤتمر الواعظات الأول
مؤتمر الواعظات الأول

كرَّم  أ.د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العلماء والمفكرين المشاركين في مؤتمر الواعظات الأول الذي عُقد صباح اليوم الأحد بأكاديمية الأوقاف الدولية تحت عنوان : (تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع)، والمكرمون هم:

أولًا : العلماء والمفكرون المشاركون في المؤتمر

1-  المفكر السياسي الكبير أ.د/ مصطفى الفقي .

2- أ.د/ عبد الله النجار - عضو مجمع البحوث الإسلامية .

3- الشيخ/ خالد الجندي - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

4- أ.د/ عثمان أحمد عثمان - وكيل المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

5- أ.د/ محمد أبو زيد الأمير - نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري السابق.

6- د/ رمضان عبد الرازق - عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

ثانيًا: الواعظات والقيادات النسائية الحاصلات على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى:

1. د/ مها عقل - رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.

2. د/ جُنية محمود محمد عبد الرحمن - رئيس الإدارة المركزية لشئون الرعاية الطبية بمستشفى الدعاة (سابقًا). 

3. الواعظة/ يمنى أبو النصر، وتسلمتها نيابة عنها د. هدى حميد.

4. الواعظة/ وفاء عبد السلام.

 

FB_IMG_1714911550868
FB_IMG_1714911550868
FB_IMG_1714911555098
FB_IMG_1714911555098
FB_IMG_1714911559317
FB_IMG_1714911559317
FB_IMG_1714911569131
FB_IMG_1714911569131
FB_IMG_1714911574850
FB_IMG_1714911574850
FB_IMG_1714911579038
FB_IMG_1714911579038
FB_IMG_1714911587266
FB_IMG_1714911587266
FB_IMG_1714911605150
FB_IMG_1714911605150

مواد متعلقة

انطلاق فاعليات الصالون العلمي عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير علم الآثار

وزير الأوقاف: مواقف رئيس الجمهورية الثابتة تجاه سيناء موضع تقدير كل مصري
الجريدة الورقية