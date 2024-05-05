ليفربول يتقدم على توتنهام في الشوط الأول وصلاح يسجل

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على نظيره توتنهام بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

افتتح محمد صلاح السجل التهديفي في المباراة عند الدقيقة 16، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب أندرو روبرتسون في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وسيطر لاعبي ليفربول على مجريات الشوط الأول، بعدما نجحوا في الاستحواذ على الكرة طيلة أحداث الخمس وأربعون دقيقة الأولى.

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: إندو، إليوت، ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح، دياز، جاكبو.

يذكر أن ليفربول ابتعد عن المنافسة على لقب البريميرليج خلال الموسم الحالي، حيث أتي في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة قبل بداية المباراة، برصيد 75 نقطة.

بينما جاء توتنهام المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، حيث تلقى هزيمته الثالثة على التوالي أمام تشيلسي.