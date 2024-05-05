رئيس مركز طامية بالفيوم يفتتح منفذا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

افتتح المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، منفذا لبيع اللحوم البلدى بأسعار مخفضة بقرية قصر رشوان، في إطار مبادرة تخفيض أسعار اللحوم، يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة، والعمل على تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار وإنشاء منافذ بيع السلع المخفضة.

خلال ذلك شهد رئيس مركز ومدينة طامية افتتاح منفذاً لبيع اللحوم البلدى بأسعار مخفضة بقرية قصر رشوان بسعر 310 جنيها للكيلو بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك يومى الأحد والخميس من كل أسبوع بمقر الوحدة المحلية بقرية قصر رشوان.

ومن جانبه أكد رئيس المركز، إن الوحدة المحلية بمركز ومدينة طامية، مستعدة للتعاون والمساهمة، في مثل هذه المبادرات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدني، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، عن طريق توفير منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، مؤكدا أنه سوف يتم فتح منافذ أخرى بجميع قرى المركز.

تكثيف الحملات التموينية على الجزارين للتأكد من صلاحية اللحوم بالفيوم

كما وجه رئيس مركز ومدينة طامية، مديري إدارات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، ووحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق المشترك لشن حملات مكثفة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، لا سيما اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال الاحتفال بعيد شم النسيم، حفاظاً على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة، مشدداً على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين حول كيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة للاستهلاك، حفاظاً على سلامتهم، كما وجه مسئولي الصحة والإسعاف، بالاستعداد والجاهزية التامة، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الإستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الإستقبال على مدار الساعة، والتأكد من توافر الأمصال بالمستشفيات تحسباً لظهور أي حالات تسمم غذائي.

وفي سياق آخر شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بالتعاون مع إدارتي التموين والطب البيطرى بطامية، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.