الأحد 05/مايو/2024 - 06:58 م 5/5/2024 6:58:55 PM

ما هى الأموال الساخنة ومصادرها وتأثيرها السلبى والايحابى وكيفية الاستفادة ‏منها؟‏

تسمى ساخنة لأنها تبحث عن المغريات والحوافز التى تقدمها بعض الدول لتدخل ‏وتخرج بسرعة بعد جنى الأرباح، فهى الاستثمارات غير المباشرة التى تستثمر ‏فى أدوات الدين الحكومية بالجنيه المصرى، «أى أننى كأجنبى أتنازل عن ‏الدولار وأحصل على مقابله بالجنيه لأنك تغرينى بالعائد على الجنيه وليس ‏الدولار، أدوات الدين الحكومية تشمل السندات أو الأذونات أو أى شكل من ‏أشكال الدين، وهى لا تدخل فى استثمارات حقيقية، لأنها لا تلتزم بشراء أصول ‏أو الدخول فى استثمارات مباشرة، بعض هذه الأموال يدخل فى سوق الأوراق ‏المالية، وتصل نسبة الفائدة حوالى 32.3 % وهى كبيرة جدا، تشير وكالة ‏بلومبيرغ إلى أن مصر تقدم الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية ‏من بين 23 اقتصادا ناميا، مما قد يجعلها قبلة جاذبة للمستثمرين الذين تجنبوا ‏الدين المحلى المصرى فى السابق.‏

مصدر تلك الأموال هى مؤسسات مالية كبرى مثل «غولدمان ساكس»، و»سيتى ‏بنك»، و»مورغان ستانلي» تطرح على عملائها الاستثمار غير المباشر سواء فى ‏سندات أو أدوات دين حكومية أو البورصة فى دول مثل مصر مقابل التنازل عن ‏العملة الأجنبية، ومن ايجابيات تلك الأموال توفر وفرة فى الدولار وتتسبب فى ‏مكاسب فى البورصة، ومن سلبياتها تتسبب فى أزمة عندما تخرج مرة واحدة ‏كما حدث فى 2022‏ý»ý، وتضيف عبئا على موارد النقد الأجنبى، بسبب سعيها فى ‏نهاية كل فترة لإخراج ما حصلت عليه من فوائد على أموالها.‏

وكالعادة، لم تعلن الحكومة برنامجا للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، ‏وبخاصة بعد انفراجه تمويلية أتت بكاملها من الخارج، فالمطلوب أن تقدم ‏الحكومة رؤية تتضمن كافة التفاصيل للشركاء الاقتصاديين، من مجتمع أعمال ‏وقطاع عائلى، ومجتمع مدنيý.ý

فما هو برنامج الحكومة تجاه هذه الأموال، من حيث مستهدف المبالغ ‏المطلوبة، وكيفية التعامل معها، ومتى يتم الاستغناء عنها، وكذلك تحديد قيمة ‏فاتورة الفوائد التى يمكن تحملها فى ظل وجود هذه الأموال بمصر؟ý.ý

فأمر وجود هذه الأموال مع الأسف، تم معرفته من خلال مصادر أجنبية، كما أن ‏بيانات البنك المركزى عن هذه الأموال، تأتى متأخرة 3 أشهر على الأقل، ‏فالمطلوب مزيد من الشفافية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر، بما يجعل مناخ ‏الاستثمار أكثر جاذبية للمصريين وللأجانب.‏

والآن جميع أدوات الاقتصاد المصرى الخاصة بالعملة الأجنبية هى أدوات ‏ريعية غير استثمارية أو منتجة مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات ‏المصريين بالخارج والصادرات النفطية وجميعها مصادر معرضة بشكل شبه ‏دائم للتهديدات الإقليمية والدوليةý.ý‏ فحاجة مصر كدولة نامية، أن تجذب ‏الاستثمارات المباشرة، التى تتسم بالاستقرار، وتعمل على زيادة فرص العمل ‏والصادرات، وتستقدم تكنولوجيا جديدة، كما تساهم فى عملية ضخ نقد أجنبى ‏مستدام من الخارج فى شرايين الاقتصاد القوميý.ý