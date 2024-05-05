انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية وإصابة عامل وابنته في منشأة القناطر

قررت نيابة الجيزة انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق داخل شقة أسفر عن إصابة عامل وابنته بمدينة منشأة القناطر بالجيزة.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية اسفر عن إصابة عامل وابنته في منشأة القناطر

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منشأة القناطر.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق، ونتج عنه إصابة شخص وابنته ونقلا إلى المستشفى.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة، لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مصرع فتاة سحبتها ماكينة "دريس القمح" بالعياط

كما لقيت فتاة مصرعها ،سحبتها ماكينة دريس القمح في قرية بمركز العياط بمحافظة الجيزة ، كما أمرت نيابة الجيزة باستدعاء أسرة فتاة لفتاة، ، ولم تتهم الأسرة أحد في وفاته.

وكما صرحت النيابة بدفن الجثة، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول وإصابتها بإصابات خطيرة ثم وفاتها قبل إسعافها.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بمصرع فتاة في قرية بالعياط، بإجراء التحريات تبين أن الفتاة أثناء عملها في حصاد القمح، سحبتها ماكينة "دريس القمح"، مما تسبب في مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ماتوا بحثا عن المساخيط .. مصرع 3 أشخاص داخل مغارة جبلية بالوادي الجديد

كما لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم ، داخل مغارة جبلية في منطقة صحراوية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد وذلك بحثا عن الاثار وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول 3 جثث لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين مصرع كل من محمد.ر.ع، 38 عامًا، من محافظة سوهاج، سامي.م.ع.م، 38 عامًا ومقيم مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، أشرف.م.ع.ب، 36 عامًا ومقيم محافظة سوهاج، وذلك بسبب سقوطهم في نفق وحفرة وانهيار جبلي عليهم داخل مغارة بمنطقة صحراوية على بعد 10 كم من محور الفرافرة – ديروط، خلال بحثهم وتنقيبهم عن الآثار.

وجرى نقل جثث المتوفيين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.