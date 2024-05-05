رونالدو يعقد مهمة ميتروفيتش في سباق هدافين الدوري السعودي

حلق كريستيانو رونالدو نجم النصر بعيدا بصدارة هدافين الدوري السعودي بعد تسجيله ثلاثية في شباك الوحدة خلال فوزهم بسداسية نظيفة ضمن منافست الجولة الثلاثين من المسابقة.

وصل رونالدو إلى 32 هدفا في صدارة جدول هدافي الدوري السعودي ليعزز صدارته ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال مع تبقي 5 مباريات للزعيم، و4 للنصر.

قد تكون مهمة ميتروفيتش صعبة مع تبقي مباريات قليلة ومع الفارق الكبير مع رونالدو الذي وصل إلى 9 أهداف وقابل للزيادة سيحاول المهاجم الصربي تقليص الفارق.

يتبقى أمام ميتروفيتش مباريات أهلي جدة والحزم، والنصر والطائي والوحدة، فيما يتبقى أمام رونالدو مع النصر مباريات الأخدود الرياض والهلال واتحاد جدة.

نجح ميتروفيتش في التسجيل أمام تلك الفرق الخمس في الدور الأول، ست أهداف، فيما سجل "الدون" 5 أهداف أمام الفرق الأربعة المتبقيين.

