محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي أمام توتنهام

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن التشكيل الرسمي لمواجهة توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023/ 2024.

ويقود الدولي المصري محمد صلاح تشكيل الريدز أمام توتنهام، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، التي يشهدها ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

تشكيل ليفربول أمام توتنهام:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: إندو، إليوت، ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح، دياز، جاكبو.

جدير بالذكر أن ليفربول، ابتعد عن المنافسة على لقب البريميرليج خلال الموسم الحالي، حيث يأتي في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 75 نقطة.

بينما يحتل توتنهام المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، حيث تلقى هزيمته الثالثة على التوالي أمام تشيلسي.