انتشار مكثف للفرق الطبية أمام الكنائس والمتنزهات بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الاحد عن انتشار مكثف للفرق الطبية وذلك من امام الكنائس بجميع قرى ومدن المحافظة وكذا اماكن الاحتفالات بعيد القيامه المجيد كما تم تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المراة ولكبار السن في أماكن الاحتفالات بالكنائس.

و اشار سيادته الى انتشار فرق التواصل المجتمعي لمساعدة المواطنين والتنبيه عليهم باتباع كافة الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازيه وكذا توعيتهم بالمبادرات الرئاسية التي تقدمها الدولة سواء للمرأة المصرية او كبار السن ومرضى الاعتلال الكلوى وغيرها

واشار مكين الى انعقاد لجنة الازمة بالمديرية لمتابعة اي بلاغات على مدار الساعة . يأتى ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية .