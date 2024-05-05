مرض خطير ومؤلم يهدد الأسنان بسبب التوتر.. أطباء يحذرون

تأثير التوتر على صحة الأسنان يعد أمرًا يستحق الاهتمام، فالتوتر ليس مجرد عبارة عن اضطراب في النظام العصبي، بل يمتد تأثيره السلبي ليشمل الصحة الفموية أيضًا، كما يشير الطبيب والأخصائي الروسي في طب إعادة التأهيل، سيرغي أغابكين.

تأثير التوتر على صحة الأسنان

ووفقًا لما ذكره موقع “فيستي"، صرير الأسنان، المعروف أيضًا بـ Bruxism، هو ظاهرة تتمثل في إطباق الفكين بشدة ما يؤدي إلى احتكاك الأسنان ببعضها، وغالبًا ما يحدث هذا خلال النوم، ولكن يمكن أن يُعاني البعض منه أثناء اليقظة أيضًا. وعلى الرغم من صعوبة تحديد الأسباب الدقيقة لهذه الظاهرة، إلا أن الدراسات تشير إلى أنها قد تنجم عن عوامل مثل القلق، التوتر، والمشاكل العاطفية النفسية، بالإضافة إلى مشاكل في توازن الفكين، وتعاطي المخدرات أو الكحول، أو حتى التدخين.

التوتر قد يزيد من تفاقم مشكلة صرير الأسنان، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة توتر العضلات في الفكين والمناطق المحيطة بالفم، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بهذه الظاهرة. والنتيجة النهائية قد تكون تلفًا في الأسنان وتسوسًا، مما يستدعي تدخلًا طبيًا لعلاج الأضرار التي قد تنجم عنها.

بالتالي، يُظهِر التوتر النفسي تأثيرًا ملموسًا على صحة الأسنان، حيث يُعدُّ عاملاً يسهم في زيادة خطر الإصابة بمشاكل مثل صرير الأسنان، ويجب على الأفراد البحث عن طرق للتحكم في التوتر والقلق للحفاظ على صحة فموية جيدة والوقاية من تفاقم المشاكل الصحية.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.