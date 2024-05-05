رسالة وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج في عيد القيامة: “في القلب وإن بعدوا”

وجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة رسالة تهنئة للمصريين جميعا بالداخل والخارج بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أثناء مشاركتها بقداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

وأكدت وزيرة الهجرة، أن هذه الأيام نتشارك الاحتفالات على أرض مصر الغالية في حالة من التلاحم والتكاتف بين أبناء الشعب الواحد، على نحو يعكس المحبة والأخوة التي تعرفها بلدنا الحبيبة على مدار تاريخها الطويل.

وأعربت السفيرة سها جندي، عن محبتها ومحبة مصر الشديدة للأبناء في الخارج، وأنهم في القلب حتى وإن بعدوا.

وشاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

جاء ذلك بحضور عدد من السادة الوزراء: “المستشار علاء الدين فؤاد السيد، وزير شئون المجالس النيابية، ممثلاً عن دولة رئيس الوزراء، ود. محمد شاكر وزير الكهرباء، ود. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ود. منال عوض محافظ دمياط، هذا إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار رجال الدولة، والشخصيات العامة والسياسية والفنية، والسادة الإعلاميين والصحفيين”.

وخلال مشاركتها في القداس الإلهي، قدمت السفيرة سها جندي خالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد، لافتة إلى أن عيد القيامة ليس مجرد عيد، وإنما مناسبة تدعونا للتأمل والتمعن في قيم الصبر والمحبة والفداء والإيمان وتحمل الشدائد.

وقد أوفدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء محمد برغوت، مساعد وزيرة الهجرة لشئون المقر، نيابة عنها، للمشاركة في احتفال الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد، والذي أقيم في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة في محافظة القاهرة.

وذلك بدعوة من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة في مصر، ومشاركة د. جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس يوسف سمير، راعي الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وكذلك بحضور د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.