وزيرة الهجرة تهنئ جموع المصريين في الخارج والداخل بمناسبة عيد القيامة المجيد

تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة لجموع المصريين في الخارج والداخل بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقالت وزيرة الهجرة: "ستظل مصر بنسيجها الوطني المتماسك نموذجا للتسامح والوحدة جيلا بعد جيل.. وكل عام ومصر والمصريون بخير ومحبة وسلام".

وقد هنأت أيضًا الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التابعة لوزارة الهجرة، الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد بالاحتفال معهم بأحد السعف، حيث قدمت معلومات عن طقوس الاحتفال وكيفية الاحتفال به، فضلا عن مشاركتهم في فرحتهم بالعيد.

وفي سياق منفصل، كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أن عدد المصريين المسجلين على منصة مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" لاستجلاب سيارات الركوب للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، وصل إلى 589 ألفا و724 مصريا بالخارج، منذ إطلاق المبادرة.

وأكدت السفيرة سها جندي أنه استجابة لطلبات المصريين بالخارج، تم إطلاق مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" لاستجلاب سيارة من الخارج، بواقع مرحلتين الأولى لمدة 3 أشهر، وتمت الموافقة على مد العمل بها لثلاثة أشهر جديدة، والمرحلة الثانية جاءت لمدة 3 أشهر وتم مدها لـ3 أشهر مماثلة للسماح ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد باستيراد سيارة لهم، دون أي جمارك أو رسوم أو ضرائب، في مقابل إيداع وديعة دولارية لمدة 5 سنوات يستردها بالكامل بسعر العملة في وقتها، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوع الماضي على طلب الوزارة بالسماح باستقبال التحويلات من المصريين بالخارج ممن قاموا بالتسجيل على التطبيق الخاص بالمبادرة، وصدر لهم أوامر دفع أو ممن واجهتهم عوائق تتعلق بالدول المقيمين بها عند تحويل مبلغ الوديعة، وذلك لمدة شهر من تاريخ انتهاء العمل بالقانون الخاص بالمبادرة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة منذ إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج، عملت على إزالة كافة العقبات التي واجهتهم، كما أنها أتت بثمارها، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من المبادرة، بلغت مليار و976 مليونا و 737 ألفا و 388 دولارا، مبينة إجمالي التحويلات التي تمت تقدر بـ 799 مليونا و462 ألفا و490 دولارا حتى الآن، موضحة أن معظم أوامر الدفع مسجلة لأشخاص لم يستقروا على السيارة التي سيرسلونها، ومن ثم تم التسجيل بوديعة لسيارة صغيرة بقيمة نحو 823 دولار، وذلك على سبيل الحجز والتسجيل في المبادرة، ثم يقومون لاحقًا بإضافة سيارة أكبر بوديعة أعلى عند الاستقرار عليها، وهو ما يشير إلى تضاعف الحصيلة الخاصة بالمبادرة.