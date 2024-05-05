على الإفطار أم العشاء؟.. اعرف أفضل وقت لتناول الكالسيوم منعًا لتلف القلب

بحسب دراسة حديثة، يقلل توزيع استهلاك الكالسيوم بين وجبتي الإفطار والعشاء من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ووفقًا لتلك الدراسة، إذا قلل الشخص من تناول الكالسيوم في وجبة العشاء بنسبة 5% وزاد استهلاكه في وجبة الفطور بنسبة 5%، فإنه يقلل خطر الإصابة بتلك الأمراض بنسبة 6%.

ما هو أفضل وقت لتناول الكالسيوم؟

ووفقًا لما ذكره موقع نيويورك بوست، توضح الدراسة أن الكالسيوم الغذائي يمكن أن يحسن عدة عوامل تؤثر على الصحة القلبية مثل نسبة الدهون في الدم وكتلة الدهون وضغط الدم، وهي عوامل مهمة في تحديد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتقترح الدراسة أن الساعة البيولوجية للجسم قد تكون مهمة في امتصاص الكالسيوم، حيث يبدو أن بعض الهرمونات المسؤولة عن استقلاب الكالسيوم تكون نشطة أكثر خلال ساعات النهار.

تمت الدراسة على أكثر من 36 ألف شخص بالغ من الولايات المتحدة، وتم تقسيمهم إلى مجموعات بناءً على كمية الكالسيوم التي يتناولونها في وجبتي الفطور والعشاء.

ووجدت النتائج أن توزيع تناول الكالسيوم بين الفطور والعشاء كان الأفضل لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في الوقت نفسه، يوصي الأطباء بكميات معينة من الكالسيوم يوميًا للبالغين حسب الفئة العمرية، مع الأخذ في الاعتبار أن الحد الأعلى الموصى به يجب ألا يتجاوزه.

وأخيرًا، يشير الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالمكونات الطبيعية قد لا يحتاجون إلى مكملات الكالسيوم.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.