الطب العلاجي بسوهاج يواصل نشر فرق التفتيش تزامنا مع عيد القيامة

بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتعليمات الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج قام الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي يرافقه الدكتور عماد عدلي مدير إدارة الجودة والدكتور محمد عبدالرحيم تفتيش إدارة المستشفيات بالمرور على مستشفى المنشاه المركزي لمتابعة سير العمل خلال فترة الأجازات والأعياد والإطمئنان إلى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه كما تفقدوا انتظام الأطقم الطبية والفنية والإدارية بأماكن عملها .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة أن مستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة ترفع درجة الإستعداد بمناسبة الأعياد والأجازات .

وأوضح الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي أنه تم إحالة المتغيبين وغير المنتظمين للتحقيق.

وفي ذات السياق تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج وبناء علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بضرورة تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال الإحتفال بالأعياد وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية وخدمات التوعية والتثقيف الصحي بكنائس المحافظة أثناء الإحتفال بعيد القيامة المجيد.

أوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة و نقاط الإسعاف وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم ومتابعة انضباط وتواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات علي مدار الساعة وتم تكليف فرق من بعض إدارات المديرية لمتابعة سير العمل وإعداد تقارير يومية وعرضها على غرفة الطوارئ والأزمات بالمديرية .

ونوه وكيل الوزارة، إلى أنه تم نشر فرق تقديم خدمات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمختلف الكنائس والميادين الرئيسية بالمحافظة وكذلك إنتشار سيارات الإسعاف لافتاً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين ولا تدخر أي جهد من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن .