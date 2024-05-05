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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

طوارئ في المستشفيات الجامعية خلال عيد القيامة وشم النسيم

المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم. 

وضع خريطة لتعزيز التكامل بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة

استمرار جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة

كما وجه وزير التعليم العالي برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ في المستشفيات الجامعية، وزيادة عدد الأطباء المُناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.   

وأكد وزير التعليم العالي توافر المستلزمات الطبية في المستشفيات الجامعية بالتنسيق والتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

استقبال 24.5 مليون مريض في المستشفيات الجامعية 

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في وقت سابق، استقبال 24.5 مليون مريض في المستشفيات الجامعية خلال العام الماضي. 

ولفتت وزارة التعليم العالي إلى مساهمة المستشفيات الجامعية فى جهود القضاء على قوائم الانتظار بعدد حالات بلغ 375 ألفًا و692 حالة مرضية بنسبة إنجاز 80 في المائة. 

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإطلاق المستشفيات الجامعية 535 قافلة طبية على مستوى الجمهورية خلال عام. 

وأكدت وزارة التعليم العالي تعظيم دور المستشفيات الجامعية يأتي كجزء من مبدأ المشاركة الفعالة ضمن مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. 

ولفتت وزارة التعليم العالي إلى بذل جهود كبيرة لإحداث التطوير المستهدف في البنية التحتية في المستشفيات الجامعية، وإجراء توسعات مستمرة. 

وأضافت وزارة التعليم العالي أنها تعمل على رفع كفاءة المباني والتجهيزات الطبية في المستشفيات الجامعية، ودعم العنصر البشري بها؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ونبهت وزارة التعليم العالي بأهمية وجود خريطة عمل لتعزيز التكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، وتضمن الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في مستشفيات وزارة الصحة، والخبرات والكفاءات البشرية التي تتميز بها المستشفيات الجامعية.

وشددت وزارة التعليم العالي على ضرورة تفعيل وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية من خلال اتباع آليات محددة تضمن تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع

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