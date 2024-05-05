وحدات تكافؤ الفرص تكثف نشاطها التوعوي والتثقيفي بمراكز الشرقية

قامت وحدات تكافؤ الفرص بمراكز ومدن محافظة الشرقية بتنفيذ ثلاث ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضي استهدفت السيدات، تناولت (الحد من استخدام البلاستيك – القيم الأخلاقية في الإسلام)، كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية ببنى هلال بمركز منيا القمح بتنظيم قافلة لمحو الأمية وتعليم الكبار لعدد (43) دارس لمن يجيدوا القراءة والكتابة.

وفى سياق متصل أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

ومن جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنه خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة وكانت على النحو التالي:

حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوتين، الأولى بعنوان (الحد من استخدام البلاستيك) تناولت استخدام بدائل البلاستيك الصديقة للبيئة، مثل حقائب القماش أو الورق، واستخدام قارورة مياه قابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الزجاجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتجنب استخدام أدوات المائدة البلاستيكية قدر الإمكان، والحرص على فصل المخلفات البلاستيكية حتى يمكن إعادة تدويرها والندوة الثنية بعنوان "عيد العمال " وذلك بقاعة المؤتمرات برئاسة مركز منيا القمح بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالسعديين بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان "التوعية بمخاطر الزواج المبكر " وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بمركز منيا القمح ومركز شباب قرية السعديين ،وفرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية .

وقد قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية ببنى هلال بمركز منيا القمح بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية بتنظيم قافلة إعلامية لمحو الأمية وتعليم الكبار تناولت الحديث عن دور الهيئة وكيفية استخراج شهادات محو الأمية وتم خلال القافلة عقد امتحانات فورية لعدد (43) دارس لمن يجيد القراءة والكتابة وعقد امتحانات فورية لإنهاء مشروع طلبة الجامعة وفى نهاية اليوم تم تسليم شهادات لمن اجتازوا الامتحان ، فضلاً عن تكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "القيم الأخلاقية في الإسلام " تناولت تعريف القيم الأخلاقية والقيم الاجتماعية والفرق بين القيم والأخلاق وصفات حسن الخلق ،والندوة الثانية بعنوان" قضايا المراهقة والشباب ودور الشباب نحو الوطن" تناولت قضايا المراهقة والشباب من الجانب الديني و دور الشباب في رفعه الوطن بالإتقان والاخلاص فى العمل وبذل الجهد والأدلة والبراهين من القرآن والسنه لإتقان العمل واهميته وذلك بمقر المدينة الآمنة "واحة أمان " بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بمجهودات وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام والتي تسعى جاهدة لتنفيذ محاور تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، لتعزيز الارتقاء بحقوق الانسان في اطار من المساواة وتكافؤ الفرص وتهدف للنهوض بجميع حقوقه في الدولة المصرية من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية له والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات.

ومن جانبه استعرض محمد فوزي مدير وحدة حقوق الانسان بالديوان العام، مجهودات الوحدة خلال الـ 3 أشهر الماضية والتي من خلالها تم التركيز على محاور الاستراتيجية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " كالحق في الصحة – الحق في التعليم - الحق في الغذاء – الحق في السكن اللائق" و حقوق الانسان للمرآة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن..وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة "مديرية التضامن الاجتماعي - مديرية الصحة - مديرية التموين" بتشكيل لجان للمرور على دور الايتام والمسنين والاحداث والمنشآت الصحية لنشر ثقافة حقوق الانسان ورصد ودراسة المشكلات المتعلقة بالمترددين على تلك المنشآت من خلال عمل استبيانات لهم لقياس مدى رضاءهم عن حسن واداء وتقديم الخدمات بمراكز ومدن المحافظة كالآتي :

- مؤسسة تربية البنين والبنات التابعة لـ ( جمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع ) بالزقازيق.

- دار المسنين الخيرية بالغار - مركز الزقازيق.

- دار مسنين الصفوة بأبو حماد - مركز الزقازيق.

- مستشفي الرمد بالزقازيق.

- مستشفي مشتول السوق المركزي.

- وحدة صفط الحنة التابعة لإدارة أبو حماد الصحية بالزقازيق.

-المرور على المخابز البلدية بنطاق دائره المحافظة وضبط ٣٧٠ مخالفة تموينية تنوعت ما (بين نقص وزن - خبز غير مطابق للمواصفات).

- المرور على الأسواق والمحلات العامة وضبط ٤٩ مخالفة تنوعت مابين (عدم الإعلان عن الأسعار- سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ).

- ضبط ٧ مخالفات للأنشطة غير المرخصة.

- المرور علي محطات (الوقود - مستودعات أنانيب البوتاجاز) و ضبط ١٠ مخالفات تنوعت ما بين( منظفات مجهولة المصدر- بيع مواد بترولية زيادةعن الأسعار المحددة ) وكذلك ظبط ١٥ مخالفة ( الذبح خارج السلخانة - عدم لف اللحوم بالشاش ) أثناء المرور علي محلات بيع اللحوم والجزارة .

أشار مدير وحدة حقوق الانسان بالديوان العام إلى إستمرارية المرور الدوري للوحدة علي المنشآت الخدمية المختلفة والحث علي أداء خدمة متميزة وفحص الشكاوي والعمل علي حلها لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.