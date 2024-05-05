أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 5 مايو بأسواق الفيوم

تشهد أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، إستقرار الأسعار وتوافر المعروض بالأسواق، اليوم الأحد الموافق 5 مايو، مع إنخفاض طفيف بأسعار بعض الأنواع من الخضروات.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إنخفاضا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس السبت بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الأحد العمومي بقلمشاه وأبوجندير، وسوق الأحد الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد على انخفاض الأسعار، وتجعلها في متناول الجميع.

انخفاض طفيف بأسعار الخضروات وكيلو البصل ب10 جنيهات في الفيوم

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 15 جنيها، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 23 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 10 جنيهات، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان، و25 جنيها لورق العنب، و7 جنيهات للكوسة، و6 جنيهات للباذنجان الأسود و7 جنيهات للباذنجان الأبيض، و8 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و25 جنيها للفلفل الأحمر، و15 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، وربطة الشبت والبقدونس والبصل الأخضر بمبلغ جنيهان، وتراوحت أسعار الكرنب من 7 إلى 15 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا والخس 4 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم الجديد ليسجل مبلغ 45 جنيها بالأوراق بعد أن وصل إلى 10 جنيهات خلال الفترة الماضية.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 13 جنيها، وكيلو الخوخ ب25 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 50 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 55 إلى 70 جنيها، و15 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي والزغلول، و15 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الكنتالوب، وتراوحت أسعار البطيخ من 30 إلى 70 جنيها للبطيخة الواحدة حسب الحجم.

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة.