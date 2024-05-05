حسام حسن يقود تشكيل سموحة المتوقع لمواجهة الزمالك

استقر أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، على التشكيل الأساسي الذي يواجه نظيره الزمالك، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 21 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق سموحة، بقيادة مديره الفني أحمد سامي، بحثًا عن مواصلة نتائجه المميزة، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعد انتصارين أمام بلدية المحلة برباعية، والمقاولون بهدف نظيف في الجولة الماضية.

ويحتل فريق سموحة المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة، وفي رصيده 28 نقطة، جمعها بعد 19 مباراة.

تشكيل سموحة المتوقع لمواجهة الزمالك:

من المتوقع أن يدخل فريق سموحة لقاء اليوم أمام الزمالك بتشكيل يضم كلًا من:

حارس: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أبو بكر ليادي - بركات حجاج - جاستس آرثر - محمد مصطفى ميدو.

خط الوسط: عمرو قلاوه - دوكو دودو - محمد متولي “كناريا”- إسلام جابر.

خط الهجوم: حسام حسن - فادي فريد.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري:

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة، ضمن منافسات الجولة 21 لبطولة الدوري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري:

تنقل مباراة الزمالك أمام سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس.