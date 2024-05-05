الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال السعودي يخطط لإحتفالية تاريخية أمام الطائي

ملعب المملكة أرينا
ملعب المملكة أرينا

يخطط مسؤولو نادي الهلال السعودي لإحتفالية ضخمة في مباراة الطائي السعودي ضمن منافسات المرحلة قبل الأخيرة لبطولة دوري روشن.

txt

الهلال يهزم التعاون بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي

ويأمل الهلال في حصد اللقب في مباراة الطائي قبل نهاية المسابقة حيث يحتاج “الزعيم”  إلى 4 نقاط فقط في مباراتيه المقبلتين أمام الأهلي والحزم للتتويج بلقب دوري روشن.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية ان الهلال سيطلب نقل مباراته أمام فريق الطائي إلى ملعب المملكة أرينا بدلاً من ستاد الملز ليتوج الفريق على الملعب الجديد باللقب 19 في تاريخ النادي.

وكانت إدارة المسابقات برابطة دوري روشن قد أعلنت نقل مباراة الهلال والطائي من المملكة أرينا الي ملعب الملز بناء على رغبة نادي الهلال الذي تراجع عن هذا الطلب في الساعات الأخيرة.

وتتوقف موافقة ادارة المسابقات على إعادة مباراة الهلال والحزم مجدداً إلى ملعب المملكة أرينا على مدى جاهزية الملعب ومرافقه لإستضافة هذه المباراة والإحتفالية المنتظرة.

الجريدة الورقية