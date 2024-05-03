الهلال يهزم التعاون بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي

حقق فريق الكرة الاول بنادي الهلال الفوز على نظيره التعاون بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي.

واحرز هدف الهلال اللاعب ميتروفيتش في الدقيقة 41، واضاف الهدف الثاني اللاعب سعود عبد الحميد في الدقيقة 70، وأختتم بالهدف الثالث صالح الشهيري في الدقيقة 97.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك في رصيده 83 نقطة من 27 انتصارا وتعادلين بينما لم يتعرض لأي خسارة، ويتبقى له مباراة مؤجلة، فيما يأتي التعاون في المركز الرابع برصيد 51 نقطة حصدها من 14 مباراة وتسع تعادلات فيما نال 6 خسائر.

تشكيل الهلال أمام التعاون:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي آل البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

في وسط الملعب: روبين نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم دي أوليفيرا.

في خط الهجوم: ناصر الدوسري، ميشايل ديلجادو، ألكسندر ميتروفيتش.