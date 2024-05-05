شواطئ مصيف بلطيم تتزين لإستقبال المصطافين

أنهت محافظة كفرالشيخ، استعداداتها لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، وذلك بالتزامن مع أعلان محافظة كفر الشيخ حالة الطوارئ في جميع الأجهزة الخدمية والأمنية بالمحافظة، استعدادًا لاعياد الربيع، وتم عقد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة الى جانب غرف العمليات بكافة مراكز ومدن بشكل دائم ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بالتنسيق مع الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، مقدماً التهنئة لجموع المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

وقالت إنه تم تكثيف المرور علي محال بيع الأسماك المملحة والمدخنة وسحب عينات من السلع الغذائية وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها مع إعدام غير الصالح منها في الحال ، وكذا تكثيف وإحكام الرقابة علي محلات بيع الأغذية والباعة الجائلين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار ، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة حالات التسمم الغذائي و توفير كافة الأمصال اللازمة.

وأضافت أنه تم التنسيق بين الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع التموين ومباحث التموين والرقابة التموينية بالديوان العام والصحة والوحدات المحلية في مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة وسحب عينات منها وإرسالها لمعامل التحليل بالصحة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أشار وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد شقوير، إلي أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية مع زيادة عدد الأطباء وتوافر كافة الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية الضرورية لحالات الطوارئ، والدفع بسيارات الإسعاف بكافة المراكز والمدن لسرعة التعامل مع أية حالات مرضية.

وقال مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة الدكتور محمد بشار، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية خلال عطلة شم النسيم لتلقى أي شكاوى أو بلاغات عن أي حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة بالأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة واللحوم والدواجن المعروضة بالمحلات والأسواق.

أوضح مساعد وزير الداخلية_مدير امن كفر الشيخ اللواء إيهاب عطية، أنه تم إعداد خطة أمنية محكمة لنشر رجال الشرطة بمختلف ربوع المحافظة، وذلك لضبط الأمن بين المواطنين خلال احتفالات شم النسيم، بالإضافة لشرطة مترجلة لضبط أي حالات خروج علي القانون، في المتنزهات العامة بالحدائق المختلفة وكذلك إعداد خطة لتأمين كافة كنائس خلال الاحتفالات بأعياد الربيع .

قال هيثم عطية، انه تم رفع حالة الطوارئ على جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، وتم اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير المكثفة في أعمال الصيانة لمحطات الكهرباء والصرف الصحي وشبكات المياه استعدادًا لاستقبال الزوار في «شم النسيم» خلال أعياد الربيع، خاصة وأن المدينة تستقبل قرابة مليون وافد من محافظات الجمهورية خلال احتفالات شم النسيم، بالاضافة الى حملات نظافة شاملة لجميع الشواطئ وعددهم 6 شواطئ "الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل والفيروز" وتجهيز كافة الحدائق والمنتزهات،وتكثيف نقاط الإسعاف على الشواطئ ورفع الطوارئ في أقسام الاستقبال في وحدة «النرجس» الصحية، وتوفير الأدوية والأمصال، كما تم وضع خطة مع القيادات الأمنية تستهدف حفظ الأمن وتأمين رواد مدينة مصيف بلطيم من خلال تجهيز سيارات نجدة وخطوط لتلقي البلاغات وتفعيل الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة للمرور على الشواطئ، وتكثيف حملات شرطة المرافق وإدارة المرور، وأفراد الانقاذ والغطس لتوزيعهم علي شواطئ مدينة مصيف بلطيم.

وتم تخصيص الخط الساخن رقم 114 لتلقى شكاوى واستغاثات المواطنين بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والمتابعة الميدانية من خلال الاجهزة اللاسلكية بدوائر أجهزة المحافظة.