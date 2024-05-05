العالمي للمواطن المصري بالخارج مهنئًا بعيد القيامة: لا مكان لأصحاب الفكر الإرهابي في مصر

هنأ نصر مطر مسؤول الملف السياسي في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع أقباط مصر في الداخل والخارج وذلك بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

وقال نصر إننا في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إذ نتقدم بخالص التهاني للأخوة الاقباط بهذه المناسبة الدينية الغالية، فإننا نؤكد على وحدة لحمة الشعب المصري العصية على كل فتنة يسعى إلى خلقها الكارهون للدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها الوطنية.

وأكد مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الشعب المصري يلفظ كل متعصب يبث الفرقة في مصرنا الغالية وأنه لا مكان في مصر لأصحاب الفكر الإرهابي البغيض الذي يرفض التعايش وتهنئة المخالف له في العقيدة.