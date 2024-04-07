بدعوة من السيسي .. نصر مطر ممثلا للمصريين بالخارج في إفطار الأسرة المصرية

تلقى نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر في الخارج، دعوة رسمية لمائدة إفطار الأسرة المصرية والذي يقيمه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من رمضان الموافق السادس من إبريل وذلك بفندق الماسة بمدينة نصر.

وتوجه نصر مطر بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الدعوة الكريمة مؤكدا أن هذه الدعوة هي وسام شرف ومبعث فخر لكل وطني لأنها تعكس هذا الارتباط الوثيق بين القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الشعب المصري.

افطار الأسرة المصرية

وأضاف مطر أن هذه الدعوة الكريمة جاءت بعد أيام قليلة من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة نحن على يقين بأن فترتها ستكون فترة جني ثمار المرحلة السابقة التي زرع فيها الرئيس زروعا عديدة بجهد وعزيمة المواطن المصري المؤمن بالقيادة الحكيمة للرئيس.

تهنئة للرئيس السيسي لولايته الجديدة

وقد هنأ نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، مؤخرا الشعب المصري على اختياره للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

وقال نصر مطر أن الشعب المصري بالاختيار الذي ضرب فيه مثلا للوفاء مرة للوطن وأخرى للقائد إنما أراد أن يبرهن للعالم على قناعته وإيمانه بالسياسة الحكيمة التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يستشعر براعتها المواطن المصري في الخارج والداخل على حد سواء.

وأضاف مطر أن اليوم هو يوم مشهود في تاريخ مصر المعاصر حيث أقسم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قسم الولاء للمرة الثالثة على رعاية الوطن ومقدراته والحفاظ على شعب مصر العظيم.

وأكد مطر أننا اليوم ونحن نستمع إلى قسم السيد الرئيس قطفنا ثمرة جهود كبيرة تم بذلها خلال الفترة السابقة، وأن استمرار القيادة الحكيمة متمثلة في السيد الرئيس إنما تبعث رسالة اطمئنان ليس فقط للمواطن المصري بل لكل شعوب المنطقة التى ترى في الرئيس صمام أمان للمنطقة كلها.

وفي وقت سابق، قال نصر مطر مسؤول الملف السياسي في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف كان قرارا حكيما وأن نتائجه ستتعزز يوما بعد يوم.

وأضاف مطر أن قرارات البنك المركزي في تحرير سعر الصرف تأتي ثمارها تباعا، وأن الواقع يؤكد صوابها فلو علمنا حسب ما أكده نائب الرئيس التنفيذي لشركة "الأنصاري للصرافة" محمد بيطار، من أن تحويلات المصريين في الإمارات، من خلال أفرع الشركة ارتفعت في شهر مارس الجاري، بنسبة 130% مقارنة بشهر فبراير السابق، فإن ذلك مؤشرا لما هو قادم من نتائج لهذه القرارات الثورية في الاقتصاد المصري.

وأكد مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أننا نتوقع استمرار تدفق التحويلات لتصل لأرقام قياسية ليؤكد من خلالها أبناء مصر في الخارج أنهم سيظلون أحد الأرقام الصعبة- إن لم يكونوا الرقم الصعب - في إنعاش الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية وضخ المزيد منها في شرايين الاقتصاد المصري.

وطالب مطر الزملاء في الخارج بفتح حسابات بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية وذلك لتحويل مدخراتهم بنفس عملة بلدان الإقامة إلى داخل مصر لتساهم مساهمة فاعلة في القضاء على أزمة العملة الأجنبية في مصر والتي نؤكد أنه كان فيها جزءا مفتعلا من المضاربين في سوق العملة.

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