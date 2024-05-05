موقعة الأهلي والترجي تؤجل تجديد عقد معلول

يدرس مسؤولو النادي الأهلي توفير طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم في رحلة تونس استعداداً لخوض مواجهة الذهاب ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقررة يوم 18 مايو الجاري.

واستقر الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر على السفر إلى تونس يوم 15 مايو الجاري وخوض التدريبات في تونس قبل اللقاء بيومين مثلما هو معتاد في المباريات الخارجية.

ويترقب مسؤولو الأهلي القرار النهائي لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بخصوص سفره كرئيس للبعثة في تونس وخاصة أن الخطيب تعرض في الفترة الأخيرة لوعكة صحية ألزمته الفراش لعدة أيام بسبب بعض مشاكل الظهر بجانب ارتفاع درجة الحرارة.

على صعيد متصل ، قرر مسؤولو الأهلي تأجيل تجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لما بعد مواجهتي الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري في نهائي دوري الأبطال.

وينتهي عقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي ، وأبدى اللاعب بعض المرونة في التفاوض مع إدارة القلعة الحمراء منذ فترة ولكن المفاوضات توقفت لحين نهاية مشوار دوري الأبطال.