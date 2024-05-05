اضطراب في حركة الملاحة البحرية .. منخفض جوي يضرب الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية بداية من اليوم الأحد، حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة تزامنا مع منخفض جوي تتعرض له البلاد يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



ومن المتوقع، أن تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، منخفضا جويا بداية من اليوم الأحد وعلى مدار يومين، من المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق وفترات متفرقة من اليوم.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا بحريا خاصا بالبحر المتوسط، إذ تشير التوقعات إلى زيادة سرعة الرياح من 50-60كم/الساعة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

