الأرصاد: طقس ربيعي مائل للحرارة خلال فترة النهار (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم السبت سيشهد استمرار استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير، وتعتبر حول المعدلات الطبيعية، أو أعلى منها، والعظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية.

طقس ربيعي حار نهارًا بالقاهرة الكبرى:

وأضاف «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ الطقس ربيعي حار نهارًا بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الطقس أقل في قيم الحرارة بالسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأجواء مائلة للحرارة خلال فترة النهار، وأجواء شديدة الحرارة بجنوب الصعيد، وذلك في فترة النهار".

غياب أشعة الشمس:

واصلت: "فور غياب أشعة الشمس ووصولنا لفترة الليل، فإن البلاد ستشهد انخفاضًا في قيم الحرارة، ونشعر بشكل أكبر بالانخفاض في فترة الليل المتأخر، حيث تسجل البلاد أقل حرارة على مدار اليوم كله".

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم السبت حتى الإثنين المقبل على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم | ساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية ونشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم السبت:

جاءت درجات الحرارة اليوم السبت العظمى والصغرى على المحافظات كالآتي:

القاهرة 31 18

الأسكندرية 25 16

طنطا 30 17

شبين الكوم 31 17

الزقازيق 30 17

شرم الشيخ 34 23

بورسعيد 26 18

الاسماعيلية 32 17

دمياط 26 18

الفيوم 33 20

المنيا 34 19

بني سويف 33 20

أسيوط 34 20

سوهاج 36 22

قنا 38 25

الأقصر 38 24

أسوان 39 25

السويس 32 18

