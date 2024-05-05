حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الأحد حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على جنوب الصعيد.

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على النحو التالي:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14 و درجة الحرارة العظمى 26

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 24

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 18ودرجة الحرارة العظمى 30

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38

القباج: 136 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا لكشف تعاطى المخدرات



استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين " موظفين ،وعمال، وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ،خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى نهاية مارس 2024 ،حيث تم الكشف على 136 ألف و 335 موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال وانخفضت نسبة التعاطي الى 1 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019 ،وانه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.

وجددت القباج الدعوة لمرضى الإدمان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023" ،تجنبا لعقوبة الفصل ودون أي مساءلة قانونية حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ،ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل .





