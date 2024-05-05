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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة .. الزمالك ضيفًا على سموحة بالجولة ٢١ للدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد الفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره سموحة على ملعب برج العرب بالاسكندرية في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد لحساب منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

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ميرال أشرف : التتويج بالكأس المحلي أظهر شخصية الأهلي

ويسعى الفارس الابيض لاستكمال انتصاراته المحلية عقب تحقيقه الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بثنائيه مقابل هدف ثم الفوز على البنك الأهلي بهدف من دون رد مساء الخميس الماضي.

ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصريه على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ويلعب الزمالك لقاء الليلة محتلاً المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة عقب  14 مباراة، محققاً 7 انتصارات وثلاثة تعادلات  4 هزائم مسجلاً  23 هدفا وتلقت شباكه 14.

بينما يحتل فريق سموحة الترتيب السابع برصيد 28 نقطة عقب  19 مباراة محققاً 7 انتصارات و7 تعادلات وتلقي 5 خسائر ، مسجلاً  19 هدفا وتلقت شباكه 17.

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