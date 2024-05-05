الليلة .. الزمالك ضيفًا على سموحة بالجولة ٢١ للدوري

يستعد الفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره سموحة على ملعب برج العرب بالاسكندرية في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد لحساب منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الفارس الابيض لاستكمال انتصاراته المحلية عقب تحقيقه الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بثنائيه مقابل هدف ثم الفوز على البنك الأهلي بهدف من دون رد مساء الخميس الماضي.

ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصريه على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ويلعب الزمالك لقاء الليلة محتلاً المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة عقب 14 مباراة، محققاً 7 انتصارات وثلاثة تعادلات 4 هزائم مسجلاً 23 هدفا وتلقت شباكه 14.

بينما يحتل فريق سموحة الترتيب السابع برصيد 28 نقطة عقب 19 مباراة محققاً 7 انتصارات و7 تعادلات وتلقي 5 خسائر ، مسجلاً 19 هدفا وتلقت شباكه 17.