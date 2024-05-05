الأحد 05 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبو الدهب: أداء وسام أبو علي أمام الجونة غير مقنع

وسام أبو علي لاعب
وسام أبو علي لاعب الأهلي

أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، ومحلل برنامج البريمو، أن الأهلي استحق الفوز على الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال "أبو الدهب" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فارق: "من الطبيعي أن يلجأ الجهاز الفني للأهلي إلى سياسة التدوير نظرا لتوالي المباريات في الفترة الأخيرة".

txt

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ كولر قبل مواجهة الترجي بنهائي إفريقيا

txt

سيسوكو: أتمنى احتراف ديانج أوروبيا..ومباراة الأهلي والترجي ستكون حماسية

وأضاف: "وسام أبو علي لم يظهر بالمستوى المنتظر منه أمام الجونة على عكس ما كان متوقع له".

واختتم: "مصطفى شوبير يقدم مستويات جيدة مع الأهلي في الفترة الأخيرة".

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على الجونة بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الجريدة الورقية