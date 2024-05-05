أبو الدهب: أداء وسام أبو علي أمام الجونة غير مقنع

أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، ومحلل برنامج البريمو، أن الأهلي استحق الفوز على الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال "أبو الدهب" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فارق: "من الطبيعي أن يلجأ الجهاز الفني للأهلي إلى سياسة التدوير نظرا لتوالي المباريات في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "وسام أبو علي لم يظهر بالمستوى المنتظر منه أمام الجونة على عكس ما كان متوقع له".

واختتم: "مصطفى شوبير يقدم مستويات جيدة مع الأهلي في الفترة الأخيرة".

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على الجونة بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الممتاز.