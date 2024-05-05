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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيسوكو: أتمنى احتراف ديانج أوروبيا..ومباراة الأهلي والترجي ستكون حماسية

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

أكد محمد سيسوكو نجم ليفربول وباريس سان جيرمان السابق أن الدوري المصري مسابقة قوية ويتواجد فيها العديد من النجوم لافتا إلى أن مصر هي أمة كبيرة في كرة القدم الإفريقية.

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وأضاف سيسوكو في تصريحات تلفزيونية: لم أتلق أي عروض من قبل للعب في الدوري المصري لافتا إلى أنه ليس مندهشا من ما يقدمه أليو ديانج.

وتابع: نحن نفخر به ومازلنا في انتظار المزيد منه ليقدمه مع مالي مثلما يفعل مع الأهلي، وأتمنى أن يخرج للاحتراف في فريق أوروبي.

وأشار إلى أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي سيكون مباراة حماسية لأن كل فريق لديه جمهور كبير وصعب توقع الفائز.
 

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