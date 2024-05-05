نائبًا عن محافظ الفيوم.. رئيس مركز سنورس يزور الكنائس للتهنئة بعيد القيامة 

قام المهندس محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، نائبا عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بزيارة كنائس المركز لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

شملت الجولة زيارة كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة سنورس، وكنيسة مارى جرجس بقرية نقاليفة، وكنيسة أبو سيفين بقرية فيديمين، وكنيسة السيدة العذراء مريم بقرية سنهور القبلية.

جاء ذلك لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، وقد رافق رئيس المركز خلال الزيارة كل من المهندس جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وفضيلة الشيخ عماد محمود عبد المنعم من إدارة أوقاف سنورس ثان، وفضيلة الشيخ عبد الستار إبراهيم فتح الباب من إدارة أوقاف سنورس أول، والمهندس مصطفى رضوان مدير وحدة المتغيرات المكانية والمحاسب عادل عبد الفتاح حويحي مدير العلاقات العامة بالوحدة المحلية لمركز سنورس.

كما كلف رئيس مركز ومدينة سنورس رؤساء الوحدات المحلية بالقرى بزيارة جميع كنائس المركز كل في دائرة قريته، وتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رئيس مركز سنورس: الشعب المصري من المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد

وصرح المهندس محمد فتحي إمام، بأن الشعب المصري من المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، ومثال رائع لكل الشعوب في التعايش والتسامح، وبهم جميعاً يتم بناء الدولة وتحقيق نهضتها وتخطى الأزمات والصعاب، داعيا الله تعالى أن يديم على مصر وشعبها الأمن والسلام، وأن يعيد علينا هذه الأيام بالرخاء والتقدم والازدهار.

وكانت كنائس مركز سنورس، بدأت فى تلقى التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث توافد على الكنائس، الشخصيات العامة وممثلى الأحزاب والقيادات التنفيذية وممثلى المجتمع المدنى لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

ونقل رئيس المركز إلى الأخوة الأقباط تهنئة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم التي قال فيها "الأخوة الأقباط أبناء الوطن، أتقدم اليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أعاده الله علينا بالخير والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية"، وأكد من خلالها على أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والإستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، مشيراً إلى أن المصريين دائماً ما يقدمون دروساً فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.