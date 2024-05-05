بالشموع وأيقونة المسيح.. الأقباط يحتفلون بعيد القيامة بدير الأنبا متاؤس في الأقصر

شهد دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون، بجنوب الأقصر في مدينة إسنا، احتفالات عيد القيامة المجيد، بكاتدرائية شفيع الدير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري.

شارك فى الصلوات، الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وبمشاركة مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخورى، والأخوة طالبى الرهبنة والشمامسة وجمع غفير من الشعب القبطى محبى الدير، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأسر والعائلات إحتفالاً بالعيد.

وشهد الاحتفال طواف عدد من الشمامسة أرجاء الكنيسة، حاملين الشموع والصلبان التى تعلوها صور قيامة السيد المسيح ومن خلفهم الآباء الكهنة والرهبان، حاملين أيقونة السيد المسيح، وسط أصوات التراتيل والتماجيد القبطية المخصصة لعيد القيامة، وسط فرحة من شعب الكنيسة الذى تهافت لأخذ البركة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، قد فرضت إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس والأديرة وأماكن تجمع المواطنين؛ تزامنًا مع الإحتفالات بعيد القيامة وأداء القداسات والصلوات بالكنائس والأديرة المنتشرة فى مختلف مناطق المحافظة، وشددت مديرية أمن الأقصر على تفعيل دور وحدات التدخل السريع، وتكثيف مرور القيادات الإشرافية على الخدمات وتضمنت الإجراءات تفتيش السيارات ومنع وقوفها فى محيط الكنائس والأديرة.